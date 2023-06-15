Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dragons: The Nine Realms 2021, season 6

Dragons: The Nine Realms season 6 poster
Kinoafisha TV Shows Dragons: The Nine Realms Seasons Season 6
Dragons: The Nine Realms
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 15 June 2023
Production year 2023
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 34 minutes
"Dragons: The Nine Realms" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Драконы: Девять миров» Том вынужден стать новым Заклинателем драконов в Ракке-Тауне. Он не готов принять на себя такую ответственность, но пророчество гласит, что у него нет иного выхода. Гром старается поддержать его, преследуя при этом свои личные интересы. Тем временем старшие наездники улетают из города по делам и запрещают молодежи выводить своих драконов из ангара в их отсутствие. Но они не замечают, что Д'Анджело и Юджин остаются запертыми в ангаре вместе с драконами. Джун и Следкин неожиданно находят общий язык, но этот тандем не приводит ни к чему хорошему.

Series rating

5.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb

Dragons: The Nine Realms List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Dragons Everywhere
Season 6 Episode 1
15 June 2023
Break in Case of Emergency
Season 6 Episode 2
15 June 2023
Undercover
Season 6 Episode 3
15 June 2023
Webs' Masters
Season 6 Episode 4
15 June 2023
Sledkin Stakeout
Season 6 Episode 5
15 June 2023
Poison Control
Season 6 Episode 6
15 June 2023
In Too Deep
Season 6 Episode 7
15 June 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more