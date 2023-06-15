В 6-м сезоне сериала «Драконы: Девять миров» Том вынужден стать новым Заклинателем драконов в Ракке-Тауне. Он не готов принять на себя такую ответственность, но пророчество гласит, что у него нет иного выхода. Гром старается поддержать его, преследуя при этом свои личные интересы. Тем временем старшие наездники улетают из города по делам и запрещают молодежи выводить своих драконов из ангара в их отсутствие. Но они не замечают, что Д'Анджело и Юджин остаются запертыми в ангаре вместе с драконами. Джун и Следкин неожиданно находят общий язык, но этот тандем не приводит ни к чему хорошему.