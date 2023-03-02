В 5 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» продолжается история, которая разворачивается в современном мире. После катастрофы драконы превратились в легенду для ныне живущих людей. Столкнувшись лицом к лицу с Громом и узнав о существовании драконов, мама Тома, Оливия, понимает, что этот секрет может быть слишком опасным для нее. Она не знает, как держать эту информацию в тайне. Пока Том пытается скрыть опасности Тайного мира от своей матери, Всадники открывают для себя новое царство. Тем временем Том все больше копается в себе и пытается выяснить, что на самом деле связывает его с драконами.