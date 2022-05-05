Dragons: The Nine Realms 2021, season 2

Original title Season 2
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 34 minutes
"Dragons: The Nine Realms" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» история об удивительной геологической аномалии, которая повлекла за собой невероятные события, продолжается. Напомним, прошло 1300 лет с тех времен, когда на Земле существовали драконы. Теперь для современного общества они превратились в легенду. Но после того как на поверхности земного шара разверзлась огромная трещина глубиной в несколько миль, ученые со всего мира приехали в исследовательский центр и занялись изучением этого загадочного явления. Тем временем нескольким детям становится известна правда о драконах и о том, где они скрываются.

Series rating

5.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb

Dragons: The Nine Realms List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Uniconned
Season 2 Episode 1
5 May 2022
Magma Breather
Season 2 Episode 2
5 May 2022
Dragons of the Undead
Season 2 Episode 3
5 May 2022
Downpour
Season 2 Episode 4
5 May 2022
The Tangled Web
Season 2 Episode 5
5 May 2022
Follow the Lightning: Part 1
Season 2 Episode 6
5 May 2022
Follow the Lightning: Part 2
Season 2 Episode 7
5 May 2022
