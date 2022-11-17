Dragons: The Nine Realms 2021, season 4

Dragons: The Nine Realms season 4 poster
Dragons: The Nine Realms
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 17 November 2022
Production year 2022
Number of episodes 6
Runtime 2 hours 12 minutes
"Dragons: The Nine Realms" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» всадники отправляются исследовать прекрасное Ледяное царство и открывают для себя новый мир, полный опасностей. Им встречаются удивительные драконы, которым угрожает опасность. Том продолжает поиски, чтобы узнать больше о семье Грома, и Баззоу становится еще большей проблемой, когда находит вход в Скрытый мир. Доведенные до предела, Всадники преодолевают бури, переносят морозы и даже сталкиваются со снежным вулканом, пока исследователи из ICARIS приближаются к обнаружению драконов, которых Джун, Александра, Д'Анджело, Том и Юджин так стараются защитить.

5.3
5.3 IMDb

Dragons: The Nine Realms List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Cold Open
Season 4 Episode 1
17 November 2022
Uncharted Territory
Season 4 Episode 2
17 November 2022
Journey to the Snowcano
Season 4 Episode 3
17 November 2022
The Decoy
Season 4 Episode 4
17 November 2022
The Night Lights Part 1
Season 4 Episode 5
17 November 2022
The Night Lights Part 2
Season 4 Episode 6
17 November 2022
