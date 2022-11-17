В 4 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» всадники отправляются исследовать прекрасное Ледяное царство и открывают для себя новый мир, полный опасностей. Им встречаются удивительные драконы, которым угрожает опасность. Том продолжает поиски, чтобы узнать больше о семье Грома, и Баззоу становится еще большей проблемой, когда находит вход в Скрытый мир. Доведенные до предела, Всадники преодолевают бури, переносят морозы и даже сталкиваются со снежным вулканом, пока исследователи из ICARIS приближаются к обнаружению драконов, которых Джун, Александра, Д'Анджело, Том и Юджин так стараются защитить.