Dragons: The Nine Realms 2021, season 3

Dragons: The Nine Realms season 3 poster
Season premiere 18 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 7
Runtime 2 hours 34 minutes
"Dragons: The Nine Realms" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» события развиваются в современном мире, через несколько столетий после эпохи викингов и драконов. И все же чудеса не полностью покинули землю. Существует множество параллельных измерений, в которых скрываются сказочные создания. В одном из таких миров спокойно живут драконы – потомки Беззубика и его друзей. Мальчик по имени Том находит проход в этот мир и влюбляется в прекрасных древних существ. Он решает узнать все о своем наследии и пойти по стопам предков – стать настоящим всадником. Дракон, готовый поднять его на своей спине, вскоре находится, но все оказывается не так-то просто.

5.3
15 votes
5.3 IMDb

Dragons: The Nine Realms — List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Fire Escape
Season 3 Episode 1
18 August 2022
The Sky Torcher
Season 3 Episode 2
18 August 2022
Ride or Die
Season 3 Episode 3
18 August 2022
Empty Fireworm Nest
Season 3 Episode 4
18 August 2022
Dr. Catastrophe
Season 3 Episode 5
18 August 2022
It Flies in the Family
Season 3 Episode 6
18 August 2022
Magma Comes to the Surface
Season 3 Episode 7
18 August 2022
