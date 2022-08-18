В 3 сезоне сериала «Драконы: Девять миров» события развиваются в современном мире, через несколько столетий после эпохи викингов и драконов. И все же чудеса не полностью покинули землю. Существует множество параллельных измерений, в которых скрываются сказочные создания. В одном из таких миров спокойно живут драконы – потомки Беззубика и его друзей. Мальчик по имени Том находит проход в этот мир и влюбляется в прекрасных древних существ. Он решает узнать все о своем наследии и пойти по стопам предков – стать настоящим всадником. Дракон, готовый поднять его на своей спине, вскоре находится, но все оказывается не так-то просто.