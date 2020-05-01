В 1 сезоне сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон, давно мечтавшие о малыше, узнают, что их шансы зачать ребенка ничтожно малы. Тогда пара решается на усыновление, но проблема в том, что ни один из них не представлял, насколько это долгий и утомительный процесс. Почти все время пара посвящает заполнению документов и подготовке к комиссии, которой предстоит определить их судьбу. Однако героям периодически приходится вспоминать о своих друзьях и семье, у которых тоже хватает проблем: сестра Никки Карен состоит в странных отношениях с невыносимым эксцентриком, а их с Джейсоном друзья Фредди и Эрика оказываются на грани разрыва.