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Не с первой попытки 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Не с первой попытки
Киноафиша Сериалы Не с первой попытки Сезоны Сезон 1

Trying 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не с первой попытки»

В 1 сезоне сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон, давно мечтавшие о малыше, узнают, что их шансы зачать ребенка ничтожно малы. Тогда пара решается на усыновление, но проблема в том, что ни один из них не представлял, насколько это долгий и утомительный процесс. Почти все время пара посвящает заполнению документов и подготовке к комиссии, которой предстоит определить их судьбу. Однако героям периодически приходится вспоминать о своих друзьях и семье, у которых тоже хватает проблем: сестра Никки Карен состоит в странных отношениях с невыносимым эксцентриком, а их с Джейсоном друзья Фредди и Эрика оказываются на грани разрыва.

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Список серий сериала Не с первой попытки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Никки и Джейсон Nikki and Jason
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2020
Бывшая девушка The Ex-Girlfriend
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2020
Билеты в очередь Tickets for a Queue
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2020
Люди из радужных замков Rainbow Castle People
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2020
Чужие дети Someone Else's Kids
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2020
Покажи мне любовь Show Me the Love
Сезон 1 Серия 6
1 мая 2020
Старая добрая семейная карта Good Old Family Map
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2020
Мы нашли выход We Know the Way Out
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2020
График выхода всех сериалов
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