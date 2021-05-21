Во 2 сезоне сериала «Не с первой попытки», получив одобрение на усыновление от комиссии, Никки и Джейсон надеются на скорое исполнение своей мечты, однако оказывается, что найти в системе «своего» ребенка не так-то просто. Карен все чаще посещают сомнения насчет свадьбы со Скоттом. Фредди заводит роман с молодой девушкой, но в скором времени понимает, что хочет восстановить отношения с Эрикой. Джейсон подумывает о том, чтобы сделать предложение Никки, которой каждый отказ в усыновлении дается все сложнее.