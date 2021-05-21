Русский
Trying 2020, season 2

Trying season 2 poster
Trying 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Trying" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Не с первой попытки», получив одобрение на усыновление от комиссии, Никки и Джейсон надеются на скорое исполнение своей мечты, однако оказывается, что найти в системе «своего» ребенка не так-то просто. Карен все чаще посещают сомнения насчет свадьбы со Скоттом. Фредди заводит роман с молодой девушкой, но в скором времени понимает, что хочет восстановить отношения с Эрикой. Джейсон подумывает о том, чтобы сделать предложение Никки, которой каждый отказ в усыновлении дается все сложнее.

Series rating

7.8
Rate 13 votes
8 IMDb

Trying List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
A Nice Boy
Season 2 Episode 1
21 May 2021
The Sun On Your Back
Season 2 Episode 2
21 May 2021
Big Heads
Season 2 Episode 3
28 May 2021
Helicopters
Season 2 Episode 4
4 June 2021
Maddest Sweetest Thing
Season 2 Episode 5
11 June 2021
A Long Way Down
Season 2 Episode 6
18 June 2021
Lift Me Up
Season 2 Episode 7
25 June 2021
I'm Scared
Season 2 Episode 8
2 July 2021
