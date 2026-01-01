|Title
|Artist
|Time
|1
|Omega the Prisoner
|Kevin Kiner
|2:27
|2
|Bane vs Shand
|Kevin Kiner / David G. Russell
|3:01
|3
|Weird Creatures
|Kevin Kiner
|2:45
|4
|Target Is Getting Away
|Kevin Kiner / David G. Russell
|4:01
|5
|Raxus Under the Empire
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|3:37
|6
|Move In
|Kevin Kiner
|3:43
|7
|Walker Chase
|Kevin Kiner / David G. Russell
|3:52
|8
|Tension in Ryloth
|Kevin Kiner
|3:56
|9
|Different Perspectives
|Kevin Kiner
|2:10
|10
|Flying Is a Feeling
|Kevin Kiner
|2:51
|11
|Guilty of Treason
|Kevin Kiner
|3:59
|12
|Rampart Interrogates
|Kevin Kiner
|2:54
|13
|Hera's Plan
|Kevin Kiner / David G. Russell
|4:33
|14
|Howzer's Sacrifice
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|4:11
|15
|Farewell to Hera
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|3:21
|16
|Roland Durand
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|2:28
|17
|Mining Tunnels
|Kevin Kiner
|3:56
|18
|The Hives
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|3:12
|19
|Retrieving the Spice
|Kevin Kiner / David G. Russell
|4:18
|20
|Searching for Gregor
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|4:36
|21
|Into the Base
|Kevin Kiner / John Williams
|3:16
|22
|Hallway Fight
|Kevin Kiner / David G. Russell
|2:06
|23
|Rescue Mission Escalates
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|4:27
|24
|Secret Landing Pad
|Kevin Kiner / John Williams
|3:53
|25
|Into the Labs
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|2:12
|26
|Back to Tipoca City
|Kevin Kiner / David G. Russell
|2:36
|27
|Weren't Loyal to Me
|Kevin Kiner
|3:11
|28
|Fire When Ready
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|2:35
|29
|Standoff
|Kevin Kiner
|4:02
|30
|Collapse
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|5:19
|31
|Underwater Tunnel
|Kevin Kiner
|3:26
|32
|Saberjowl Attack
|Kevin Kiner / Nolan Carlton Markey
|2:16
|33
|To the Surface
|Kevin Kiner
|4:00
|34
|Leaving Kamino
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|2:50
|35
|Lama Su
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|2:31
|36
|End Credits (Star Wars: The Bad Batch)
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|0:44
|37
|Cid's Jukebox Mix Vol. 2
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|7:25
|38
|Roland's Jukebox Mix
|Kevin Kiner / Sean Kiner
|5:31