2 Broke Girl$ 2011 - 2017 season 1

Season premiere 19 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"2 Broke Girl$" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн Ченнинг начинает жить в ужасной квартире Макс в Бруклине и работать официанткой в старом кафе. Ее нереальный запас оптимизма помогает придумать цель – создание кексового бизнеса вместе с Макс. Девушкам часто приходится браться за работу уборщиц, официанток, сиделок и даже эльфов, чтобы заработать необходимую им сумму. Постепенно для Кэролайн открывается целый мир бедных людей, от которого она была так далеко всю свою жизнь. А Макс совершенствует свои кексы, влюбляется в художника по имени Джонни и пессимистично относится к будущему бизнесу.

6.8
6.7 IMDb

"2 Broke Girl$" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
And How They Met
Season 1 Episode 1
19 September 2011
And the Break-up Scene
Season 1 Episode 2
26 September 2011
And Strokes of Goodwill
Season 1 Episode 3
3 October 2011
And the Rich People Problems
Season 1 Episode 4
10 October 2011
And the '90's Horse Party
Season 1 Episode 5
17 October 2011
And the Disappearing Bed
Season 1 Episode 6
24 October 2011
And the Pretty Problem
Season 1 Episode 7
31 October 2011
And Hoarder Culture
Season 1 Episode 8
7 November 2011
And the Really Petty Cash
Season 1 Episode 9
14 November 2011
And the Very Christmas Thanksgiving
Season 1 Episode 10
21 November 2011
And the Reality Check
Season 1 Episode 11
5 December 2011
And the Pop-Up Sale
Season 1 Episode 12
12 December 2011
And the Secret Ingredient
Season 1 Episode 13
2 January 2012
And the Upstairs Neighbor
Season 1 Episode 14
16 January 2012
And the Blind Spot
Season 1 Episode 15
6 February 2012
And the Broken Hearts
Season 1 Episode 16
13 February 2012
And the Kosher Cupcakes
Season 1 Episode 17
20 February 2012
And the One-Night Stands
Season 1 Episode 18
27 February 2012
And the Spring Break
Season 1 Episode 19
19 March 2012
And the Drug Money
Season 1 Episode 20
9 April 2012
And the Messy Purse Smackdown
Season 1 Episode 21
16 April 2012
And the Big Buttercream Breakthrough
Season 1 Episode 22
30 April 2012
And Martha Stewart Have a Ball: Part One
Season 1 Episode 23
7 May 2012
And Martha Stewart Have a Ball: Part Two
Season 1 Episode 24
7 May 2012
