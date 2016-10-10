2 Broke Girl$ 2011 - 2017, season 6

2 Broke Girl$ season 6 poster
2 Broke Girls 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 10 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 22
Runtime 11 hours 0 minute
"2 Broke Girl$" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Две девицы на мели» Кэролайн и Макс наконец-то открывают свой десерт-бар, который быстро набирает популярность. В личной жизни Кэролайн тоже наступают позитивные перемены, когда она волею судьбы встречает милого мастера по ремонту Бобби. А вот отношения Макс и Рэнди превращаются в американские горки, и до самой финальной серии остаётся загадкой, смогут ли они преодолеть все препятствия и расстояния ради своей любви. У Олега и Софи появляется долгожданная дочь по имени Барбара.

Series rating

6.8
Rate 16 votes
6.7 IMDb

"2 Broke Girl$" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
And the Two Openings: Part One
Season 6 Episode 1
10 October 2016
And the Two Openings: Part Two
Season 6 Episode 2
10 October 2016
And the 80's Movie
Season 6 Episode 3
17 October 2016
And the Godmama Drama
Season 6 Episode 4
24 October 2016
And the College Experience
Season 6 Episode 5
31 October 2016
And the Rom-Commie
Season 6 Episode 6
7 November 2016
And the Sophie Doll
Season 6 Episode 7
14 November 2016
And the Duck Stamp
Season 6 Episode 8
21 November 2016
And the About Facetime
Season 6 Episode 9
5 December 2016
And the Himmicane
Season 6 Episode 10
12 December 2016
And the Planes, Fingers and Automobiles
Season 6 Episode 11
19 December 2016
And the Riverboat Runs Through It
Season 6 Episode 12
2 January 2017
And the Stalking Dead
Season 6 Episode 13
16 January 2017
And the Emergency Contractor
Season 6 Episode 14
23 January 2017
And the Turtle Sense
Season 6 Episode 15
6 February 2017
And the Tease Time
Season 6 Episode 16
13 February 2017
And the Jessica Shmessica
Season 6 Episode 17
20 February 2017
And the Dad Day Afternoon
Season 6 Episode 18
27 February 2017
And the Baby and Other Things
Season 6 Episode 19
13 March 2017
And the Alley-Oops
Season 6 Episode 20
20 March 2017
And the Rock Me on the Dais
Season 6 Episode 21
10 April 2017
And 2 Broke Girls: The Movie
Season 6 Episode 22
17 April 2017
