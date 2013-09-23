2 Broke Girl$ 2011 - 2017 season 3

2 Broke Girl$ season 3 poster
2 Broke Girls 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"2 Broke Girl$" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Две девицы на мели» Макс и Кэролайн предпринимают вторую попытку открыть свое заведение с кексами. На этот раз они не тратятся на ремонт, помещение и аренду, а открывают милый кисок «на вынос» при кафе Ханя. Дела идут с переменным успехом: девушкам все время приходится бороться с конкурентами, создавать нечто новое и всяческие оживлять бизнес. В то же время Кэролайн устраивается администратором в дорогостоящую кондитерскую школу, чтобы Макс смогла учиться там практически бесплатно. Перемены происходят и в личной жизни героинь: у Макс появляется бойфренд по имени Дик, а Кэролайн крутит роман с женатым французом.

Series rating

6.8
Rate 16 votes
6.7 IMDb

"2 Broke Girl$" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
And the Soft Opening
Season 3 Episode 1
23 September 2013
And the Kickstarter
Season 3 Episode 2
30 September 2013
And the Kitty Kitty Spank Spank
Season 3 Episode 3
7 October 2013
And the Group Head
Season 3 Episode 4
14 October 2013
And the Cronuts
Season 3 Episode 5
21 October 2013
And the Piece of Sheet
Season 3 Episode 6
28 October 2013
And the Girlfriend Experience
Season 3 Episode 7
4 November 2013
And the «It» Hole
Season 3 Episode 8
11 November 2013
And the Pastry Porn
Season 3 Episode 9
18 November 2013
And the First Day of School
Season 3 Episode 10
25 November 2013
And the Life After Death
Season 3 Episode 11
2 December 2013
And the French Kiss
Season 3 Episode 12
16 December 2013
And the Big But
Season 3 Episode 13
13 January 2014
And the Dumpster Sex
Season 3 Episode 14
20 January 2014
And the Icing on the Cake
Season 3 Episode 15
27 January 2014
And the ATM
Season 3 Episode 16
3 February 2014
And the Married Man Sleepover
Season 3 Episode 17
24 February 2014
And the Near Death Experience
Season 3 Episode 18
3 March 2014
And the Kilt Trip
Season 3 Episode 19
17 March 2014
And the Not Broke Parents
Season 3 Episode 20
24 March 2014
And the Wedding Cake Cake Cake
Season 3 Episode 21
14 April 2014
And the New Lease on Life
Season 3 Episode 22
21 April 2014
And the Free Money
Season 3 Episode 23
28 April 2014
And the First Degree
Season 3 Episode 24
5 May 2014
