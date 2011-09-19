Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
2 Broke Girl$ poster
Kinoafisha TV Shows 2 Broke Girl$ Seasons

2 Broke Girl$ All seasons

2 Broke Girls 16+
Production year 2011
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel CBS

Series rating

8.2
Rate 11 votes
6.7 IMDb
Write review
All seasons of "2 Broke Girl$"
2 Broke Girl$ - Season 1 Season 1
24 episodes 19 September 2011 - 7 May 2012
 
2 Broke Girl$ - Season 2 Season 2
24 episodes 24 September 2012 - 13 May 2013
 
2 Broke Girl$ - Season 3 Season 3
24 episodes 23 September 2013 - 5 May 2014
 
2 Broke Girl$ - Season 4 Season 4
22 episodes 27 October 2014 - 18 May 2015
 
2 Broke Girl$ - Season 5 Season 5
22 episodes 12 November 2015 - 12 May 2016
 
2 Broke Girl$ - Season 6 Season 6
22 episodes 10 October 2016 - 17 April 2017
 
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more