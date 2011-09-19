Menu
2 Broke Girl$ All seasons
2 Broke Girls
16+
Production year
2011
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
CBS
Series rating
8.2
Rate
11
votes
6.7
IMDb
Write review
All seasons of "2 Broke Girl$"
Season 1
24 episodes
19 September 2011 - 7 May 2012
Season 2
24 episodes
24 September 2012 - 13 May 2013
Season 3
24 episodes
23 September 2013 - 5 May 2014
Season 4
22 episodes
27 October 2014 - 18 May 2015
Season 5
22 episodes
12 November 2015 - 12 May 2016
Season 6
22 episodes
10 October 2016 - 17 April 2017
