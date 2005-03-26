Menu
Doctor Who All seasons
Doctor Who
12+
Production year
2005
Country
Great Britain
Episode duration
50 minutes
TV channel
BBC One
Series rating
8.1
Rate
15
votes
8.5
IMDb
Write review
All seasons of "Doctor Who"
Season 1
13 episodes
26 March 2005 - 18 June 2005
Season 2
13 episodes
15 April 2006 - 8 July 2006
Season 3
13 episodes
31 March 2007 - 30 June 2007
Season 4
13 episodes
5 April 2008 - 5 July 2008
Season 5
13 episodes
3 April 2010 - 26 June 2010
Season 6
13 episodes
23 April 2011 - 1 October 2011
Season 7
13 episodes
1 September 2012 - 18 May 2013
Season 8
12 episodes
23 August 2014 - 8 November 2014
Season 9
12 episodes
19 September 2015 - 5 December 2015
Season 10
12 episodes
15 April 2017 - 1 July 2017
Season 11
10 episodes
7 October 2018 - 9 December 2018
Season 12
10 episodes
1 January 2020 - 1 March 2020
Season 13
7 episodes
31 October 2021 - 1 January 2022
