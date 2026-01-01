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Kinoafisha TV Shows Doctor Who Awards

"Doctor Who" updates

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BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best Editing Fiction/Entertainment
Winner
Best Drama Series
Nominee
 Best Drama Series
Nominee
 Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Writer
Winner
Best Sound Fiction/Entertainment
Nominee
 Best Original Television Music
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Drama Series
Winner
Best Drama Series
Winner
Audience Award (TV)
Winner
Best Writer
Nominee
 New Media Developer
Nominee
 New Media Developer
Nominee
 Best Director
Nominee
 Break-Through Talent
Nominee
BAFTA Awards 2019 BAFTA Awards 2019
Virgin Media's Must-See Moment
Nominee
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Supporting Actress
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best Original Television Music
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best Actor
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Editing Fiction/Entertainment
Nominee
 Best Visual Effects
Nominee
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