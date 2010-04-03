В 5 сезоне «Доктора Кто» Доктор регенерирует в свое одиннадцатое воплощение. Теперь он больше похож на молодого сумасшедшего в полицейской будке, да еще и любит носить бабочки. В Шотландии он находит маленькую Эми Понд, у которой съедает весь запас рыбных палочек и заварного крема. ТАРДИС опять путает координаты времени, и повелитель времени встречается с уже повзрослевшей Эми Понд. Им предстоит спасать галактику много раз, Доктор успеет свыкнуться с ее бойфрендом и снова встретить загадочную Ривер Сонг.