American Housewife 2016 - 2021, season 5

American Housewife season 5 poster
American Housewife 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 28 October 2020
Production year 2020
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
"American Housewife" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Американская домохозяйка» трудолюбивая многодетная мать по имени Кэти в очередной раз пытается разобраться с самыми непростыми семейными неурядицами, которые то и дело происходят в ее жизни. Параллельно главная героиня активно развивает видеоблог, привлекая все больше и больше отчаянных мам в свою аудиторию. Тейлор, как обычно, устраивает неприятности в школе, однако Кэти стоит за нее горой. Франклин и Анна-Кэт заболевают и в итоге проводят большую часть времени дома. К счастью, героиня понимает, как может использовать эту ситуацию с выгодой для себя.

7.2
7.4 IMDb

"American Housewife" season 5 list of episodes.

Graduation
Season 5 Episode 1
28 October 2020
Psych
Season 5 Episode 2
4 November 2020
Coupling
Season 5 Episode 3
18 November 2020
Homeschool Sweet Homeschool
Season 5 Episode 4
25 November 2020
Kids These Days
Season 5 Episode 5
2 December 2020
Mother's Little Helper
Season 5 Episode 6
13 January 2021
Under Pressure
Season 5 Episode 7
27 January 2021
Encourage, Discourage
Season 5 Episode 8
3 February 2021
The Heist
Season 5 Episode 9
10 February 2021
Getting Frank With The Ottos
Season 5 Episode 10
24 February 2021
The Guardian
Season 5 Episode 11
3 March 2021
How Oliver Got His Groove Back
Season 5 Episode 12
24 March 2021
The Election
Season 5 Episode 13
31 March 2021
