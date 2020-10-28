В 5 сезоне сериала «Американская домохозяйка» трудолюбивая многодетная мать по имени Кэти в очередной раз пытается разобраться с самыми непростыми семейными неурядицами, которые то и дело происходят в ее жизни. Параллельно главная героиня активно развивает видеоблог, привлекая все больше и больше отчаянных мам в свою аудиторию. Тейлор, как обычно, устраивает неприятности в школе, однако Кэти стоит за нее горой. Франклин и Анна-Кэт заболевают и в итоге проводят большую часть времени дома. К счастью, героиня понимает, как может использовать эту ситуацию с выгодой для себя.