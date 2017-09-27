American Housewife 2016 - 2021 season 2

American Housewife 16+
Season premiere 27 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 24
Runtime 12 hours 0 minute
"American Housewife" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Американская домохозяйка» зрителей ждет возвращение в Уэйстпод, штат Коннектикут, где ни дня не обходится без происшествий. В тихом пригороде проживает тучная Кэти Отто, занимающаяся воспитанием троих непоседливых детей, пока ее любимый муж Грэг пропадает на работе. К счастью, домохозяйку окружают эксцентричные подруги, которые не дадут заскучать. Удастся ли семье Отто завоевать уважение зажиточных соседей, не упускающих возможности подшутить над куда менее обеспеченными провинциалами?

7.2
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"American Housewife" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Back to School
Season 2 Episode 1
27 September 2017
Boar-dain
Season 2 Episode 2
4 October 2017
The Uprising
Season 2 Episode 3
11 October 2017
The Lice Storm
Season 2 Episode 4
18 October 2017
Boo-Who?
Season 2 Episode 5
25 October 2017
The Pig Whisperer
Season 2 Episode 6
1 November 2017
Family Secrets
Season 2 Episode 7
15 November 2017
Gala Auction
Season 2 Episode 8
29 November 2017
The Couple
Season 2 Episode 9
6 December 2017
Blue Christmas
Season 2 Episode 10
13 December 2017
Blondetourage
Season 2 Episode 11
3 January 2018
Selling Out
Season 2 Episode 12
10 January 2018
The Anniversary
Season 2 Episode 13
17 January 2018
Midlife Crisis
Season 2 Episode 14
24 January 2018
The Mom Switch
Season 2 Episode 15
24 January 2018
Field Day
Season 2 Episode 16
28 February 2018
All Coupled Up
Season 2 Episode 17
7 March 2018
The Venue
Season 2 Episode 18
14 March 2018
It's Hard to Say Goodbye
Season 2 Episode 19
21 March 2018
The Inheritance
Season 2 Episode 20
4 April 2018
It's Not You, It's Me
Season 2 Episode 21
11 April 2018
Sliding Sweaters
Season 2 Episode 22
2 May 2018
Finding Fillion
Season 2 Episode 23
9 May 2018
The Spring Gala
Season 2 Episode 24
16 May 2018
