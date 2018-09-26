Русский
American Housewife 2016 - 2021 season 3

American Housewife season 3 poster
American Housewife 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"American Housewife" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Американская домохозяйка», проведя несколько лет в качестве мамы и хранительницы очага на полную ставку, Кэти возвращается к работе организатором вечеринок. Теперь ей приходится находить баланс между домом и работой. Новая работа требует много времени, поэтому Кэти хочет разделить родительские обязанности с Грегом. В то же время она пытается держать дистанцию между Тейлором и своим возлюбленным. Грег хочет убедить Оливера рассказать правду, после того как услышал, что тот обманывал своих друзей. Мама Кэти, Кэтрин, появляется в городе. Грег и Кэти против того, что Тейлор пойдет на вечеринку по случаю Хеллоуина.

Series rating

7.2
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"American Housewife" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Mom Guilt
Season 3 Episode 1
26 September 2018
Here We Go Again
Season 3 Episode 2
3 October 2018
Cheaters Sometimes Win
Season 3 Episode 3
10 October 2018
Enemies: An Otto Story
Season 3 Episode 4
17 October 2018
Trust Me
Season 3 Episode 5
24 October 2018
Body Image
Season 3 Episode 6
31 October 2018
The Code
Season 3 Episode 7
7 November 2018
Trophy Wife
Season 3 Episode 8
28 November 2018
Highs and Lows
Season 3 Episode 9
5 December 2018
Saving Christmas
Season 3 Episode 10
12 December 2018
The Things You Do
Season 3 Episode 11
5 February 2019
Disconnected
Season 3 Episode 12
12 February 2019
Mo' Money, Mo' Problems
Season 3 Episode 13
19 February 2019
Baby Crazy
Season 3 Episode 14
26 February 2019
American Idol
Season 3 Episode 15
19 March 2019
Insta-Friends
Season 3 Episode 16
26 March 2019
Liar Liar, Room on Fire
Season 3 Episode 17
9 April 2019
Phone Free Day
Season 3 Episode 18
16 April 2019
Grandma's Way
Season 3 Episode 19
23 April 2019
Field Trippin'
Season 3 Episode 20
30 April 2019
Locked in the Basement
Season 3 Episode 21
7 May 2019
The Dance
Season 3 Episode 22
14 May 2019
A Mom's Parade
Season 3 Episode 23
21 May 2019
