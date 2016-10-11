American Housewife 2016 - 2021 season 1

American Housewife 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 23
Runtime 11 hours 30 minutes
"American Housewife" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Американская домохозяйка» сюжет строится вокруг простой американской женщины по имени Кейт, которая пытается выстроить отношения с супругом Грэгом и воспитать троих не совсем идеальных детей в маленьком и до ужаса фальшивом городе Вестпорт. Вписаться в местное общество оказывается не так-то уж просто, однако главная героиня готова сделать все что угодно ради счастья и социализации своих отпрысков в новой школе. К счастью, Тейлор быстро находит себе увлечение и компанию друзей. Оливер также не отстает от своей сестры. Анна-Кэт, как самая младшая, пока не обязана отвечать ожиданиям своих родителей...

Series rating

7.2
Rate 20 votes
7.4 IMDb

"American Housewife" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
11 October 2016
The Nap
Season 1 Episode 2
18 October 2016
Westport Zombies
Season 1 Episode 3
25 October 2016
Art Show
Season 1 Episode 4
1 November 2016
The Snub
Season 1 Episode 5
15 November 2016
The Blow-Up
Season 1 Episode 6
22 November 2016
Power Couple
Season 1 Episode 7
29 November 2016
Westport Cotillion
Season 1 Episode 8
6 December 2016
Krampus Katie
Season 1 Episode 9
13 December 2016
The Playdate
Season 1 Episode 10
3 January 2017
The Snowstorm
Season 1 Episode 11
10 January 2017
Surprise
Season 1 Episode 12
17 January 2017
Then and Now
Season 1 Episode 13
7 February 2017
Time for Love
Season 1 Episode 14
14 February 2017
The Man Date
Season 1 Episode 15
21 February 2017
Bag Lady
Season 1 Episode 16
7 March 2017
Other People's Marriages
Season 1 Episode 17
14 March 2017
The Otto Motto
Season 1 Episode 18
4 April 2017
The Polo Match
Season 1 Episode 19
11 April 2017
The Walk
Season 1 Episode 20
18 April 2017
The Club
Season 1 Episode 21
2 May 2017
Dude, Where's My Napkin?
Season 1 Episode 22
9 May 2017
Can't Hide It Anymore
Season 1 Episode 23
16 May 2017
