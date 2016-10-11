В 1 сезоне сериала «Американская домохозяйка» сюжет строится вокруг простой американской женщины по имени Кейт, которая пытается выстроить отношения с супругом Грэгом и воспитать троих не совсем идеальных детей в маленьком и до ужаса фальшивом городе Вестпорт. Вписаться в местное общество оказывается не так-то уж просто, однако главная героиня готова сделать все что угодно ради счастья и социализации своих отпрысков в новой школе. К счастью, Тейлор быстро находит себе увлечение и компанию друзей. Оливер также не отстает от своей сестры. Анна-Кэт, как самая младшая, пока не обязана отвечать ожиданиям своих родителей...