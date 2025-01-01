Menu
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Aleksandr Suvorov
Date of Birth
8 November 1979
Age
45 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
7.4
Liza
(2022)
0.0
Temnoe proshloe
(2023)
0.0
Ya ne tvoya
(2024)
7
Ya ne tvoya
Romantic
2024, Russia
Temnoe proshloe
Romantic
2023, Russia
Parmskie fialki
Romantic
2023, Russia
7.4
Liza
Liza
Drama
2022, Russia
Karmelita. Cyganskaya strast
Drama, Romantic
2009, Russia
Eyo serdtse
Eyo serdtse
Romantic
2009, Ukraine
Karmelita
Drama, Romantic
2005, Russia
