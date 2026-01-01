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Yuliya Zimina
Yuliya Zimina
Kinoafisha
Persons
Yuliya Zimina
Yuliya Zimina
Yuliya Zimina
Date of Birth
4 July 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
6.7
Nepridumannoe ubijstvo
(2009)
6.4
Koshchey: Nachalo
(2021)
6.1
Krasnyj 5
(2024)
Filmography
6.1
Krasnyj 5
Comedy
2024, Russia
Nekrasivaya
Drama,
2021, Russia
6.4
Koshchey: Nachalo
Koshchey. Nachalo
Animation, Adventure, Family
2021, Russia
Watch trailer
3.9
Zhenschina ego mechty
Comedy, Romantic,
2016, Russia
Mezhdu dvuh ognej
Drama
2015, Russia
6
Naslednica
Drama, Romantic,
2011, Russia
2.2
Karmelita. Cyganskaya strast
Drama, Romantic
2009, Russia
6.7
Nepridumannoe ubijstvo
Drama, Romantic, Detective
2009, Russia
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