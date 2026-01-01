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Yuliya Zimina
Yuliya Zimina Yuliya Zimina
Kinoafisha Persons Yuliya Zimina

Yuliya Zimina

Yuliya Zimina

Date of Birth
4 July 1981
Age
45 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
165 cm (5 ft 5 in)
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Nepridumannoe ubijstvo 6.7
Nepridumannoe ubijstvo (2009)
Koshchey: Nachalo 6.4
Koshchey: Nachalo (2021)
Krasnyj 5 6.1
Krasnyj 5 (2024)

Filmography

Krasnyj 5 6.1
Krasnyj 5
Comedy 2024, Russia
Nekrasivaya
Nekrasivaya
Drama, 2021, Russia
Koshchey: Nachalo 6.4
Koshchey: Nachalo Koshchey. Nachalo
Animation, Adventure, Family 2021, Russia
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Zhenschina ego mechty 3.9
Zhenschina ego mechty
Comedy, Romantic, 2016, Russia
Mezhdu dvuh ognej
Mezhdu dvuh ognej
Drama 2015, Russia
Naslednica 6
Naslednica
Drama, Romantic, 2011, Russia
Karmelita. Cyganskaya strast 2.2
Karmelita. Cyganskaya strast
Drama, Romantic 2009, Russia
Nepridumannoe ubijstvo 6.7
Nepridumannoe ubijstvo
Drama, Romantic, Detective 2009, Russia
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