Cristi Puiu
Awards
Awards and nominations of Cristi Puiu
Cristi Puiu
Awards
Awards and nominations of Cristi Puiu
Cannes Film Festival 2005
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2016
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2001
Golden Camera
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Encounters Award - Best Director
Winner
Encounters Award
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2005
Don Quixote Award - Special Mention
Winner
Special Jury Prize
Winner
Berlin International Film Festival 2004
Best Short film
Winner
Prix UIP Berlin (European Short Film)
Winner
