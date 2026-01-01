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Minoru Shiraishi Minoru Shiraishi
Kinoafisha Persons Minoru Shiraishi

Minoru Shiraishi

Minoru Shiraishi

Date of Birth
18 October 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor, Science-fiction hero, The Adventurer

Popular Films

Steins;Gate 8.5
Steins;Gate (2011)
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2006)
Suzumiya Haruhi no shôshitsu 7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu (2010)

Filmography

Snack Basue 5.8
Snack Basue
Comedy, Anime 2024, Japan
Skeleton Knight in Another World 7.3
Skeleton Knight in Another World
Comedy, Adventure, Anime, Fantasy, 2022, Japan
Ultraman 6.5
Ultraman
Action, Anime, Sci-Fi 2019, Japan
Steins;Gate 8.5
Steins;Gate
Drama, Anime, Fantasy, Sci-Fi 2011, Japan
Suzumiya Haruhi no shôshitsu 7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime 2010, Japan
Lucky Star 7.2
Lucky Star
Comedy, Anime 2007, Japan
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery 2006, Japan
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