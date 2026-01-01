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Minoru Shiraishi
Minoru Shiraishi
Kinoafisha
Persons
Minoru Shiraishi
Minoru Shiraishi
Minoru Shiraishi
Date of Birth
18 October 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Comedy actor
,
Science-fiction hero
,
The Adventurer
Popular Films
8.5
Steins;Gate
(2011)
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
(2006)
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
(2010)
Filmography
5.8
Snack Basue
Comedy, Anime
2024, Japan
7.3
Skeleton Knight in Another World
Comedy, Adventure, Anime, Fantasy,
2022, Japan
6.5
Ultraman
Action, Anime, Sci-Fi
2019, Japan
8.5
Steins;Gate
Drama, Anime, Fantasy, Sci-Fi
2011, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime
2010, Japan
7.2
Lucky Star
Comedy, Anime
2007, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery
2006, Japan
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