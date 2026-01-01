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Natsuko Kuwatani Natsuko Kuwatani
Kinoafisha Persons Natsuko Kuwatani

Natsuko Kuwatani

Natsuko Kuwatani

Date of Birth
8 August 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress, Science-fiction heroine, Romantic actress

Popular Films

Ouran High School Host Club 8.0
Ouran High School Host Club (2006)
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (2006)
Suzumiya Haruhi no shôshitsu 7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu (2010)

Filmography

Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube 6.3
Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
Anime, Horror, Action 2025, Japan
Mayo Chiki! 6.5
Mayo Chiki!
Comedy, Anime, Romantic 2011, Japan
Suzumiya Haruhi no shôshitsu 7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime 2010, Japan
S.A: Special A 7.1
S.A: Special A
Comedy, Anime 2008, Japan
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu 7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery 2006, Japan
Ouran High School Host Club 8
Ouran High School Host Club
Comedy, Anime, Romantic 2006, Japan
Chrono Crusade 6.9
Chrono Crusade
Drama, Anime, Horror 2003, Japan
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