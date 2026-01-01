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Natsuko Kuwatani
Natsuko Kuwatani
Kinoafisha
Persons
Natsuko Kuwatani
Natsuko Kuwatani
Natsuko Kuwatani
Date of Birth
8 August 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actress
,
Science-fiction heroine
,
Romantic actress
Popular Films
8.0
Ouran High School Host Club
(2006)
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
(2006)
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
(2010)
Filmography
6.3
Hell Teacher: Jigoku Sensei Nube
Anime, Horror, Action
2025, Japan
6.5
Mayo Chiki!
Comedy, Anime, Romantic
2011, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
Comedy, Animation, Adventure, Sci-Fi, Anime
2010, Japan
7.1
S.A: Special A
Comedy, Anime
2008, Japan
7.5
Suzumiya Haruhi no Yuuutsu
Comedy, Anime, Sci-Fi, Mystery
2006, Japan
8
Ouran High School Host Club
Comedy, Anime, Romantic
2006, Japan
6.9
Chrono Crusade
Drama, Anime, Horror
2003, Japan
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