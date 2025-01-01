Menu
Tituss Burgess
Awards and nominations of Tituss Burgess
Tituss Burgess
Awards and nominations of Tituss Burgess
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
