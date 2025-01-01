Menu
Kinoafisha Persons Anthony Carrigan Awards

Anthony Carrigan
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2024 Screen Actors Guild Awards 2024
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
