Awards and nominations of Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
International
Nominee
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025 Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Nominee
