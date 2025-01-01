Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kumail Nanjiani
Awards
Awards and nominations of Kumail Nanjiani
Kumail Nanjiani
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Kumail Nanjiani
Academy Awards, USA 2018
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2021
International
Nominee
International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2025
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree