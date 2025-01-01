Menu
Awards
Lav Diaz
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Lav Diaz
Cannes Film Festival 2013
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2020
Best Director
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2016
Best Film
Winner
Queer Lion
Nominee
Venice Film Festival 2008
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2007
Venice Horizons Award - Special Mention
Winner
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2016
Alfred Bauer Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Best Film
Nominee
