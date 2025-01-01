Menu
Satyajit Ray
Awards
Awards and nominations of Satyajit Ray
Satyajit Ray
Awards and nominations of Satyajit Ray
Academy Awards, USA 1992
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Cannes Film Festival 1956
Best Human Document
Winner
OCIC Award - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1984
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1962
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1958
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1982
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1972
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1957
Golden Lion
Winner
Best Film
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
Venice Film Festival 1965
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1979
Honorary Prize
Winner
Berlin International Film Festival 1973
Golden Berlin Bear
Winner
Berlin International Film Festival 1966
UNICRIT Award
Winner
Special Mention
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1965
Best Director
Winner
OCIC Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1964
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1978
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1970
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1969
Golden Berlin Bear
Nominee
Moscow International Film Festival 1959
Grand Prix
Nominee
