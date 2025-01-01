Menu
Eskil Vogt
Awards
Awards and nominations of Eskil Vogt
Eskil Vogt
Awards and nominations of Eskil Vogt
Academy Awards, USA 2022
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2014
World Cinema - Dramatic
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Label Europa Cinemas
Winner
