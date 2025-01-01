Menu
Awards and nominations of Eskil Vogt

Eskil Vogt
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Original Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Un Certain Regard Award
Nominee
Sundance Film Festival 2014 Sundance Film Festival 2014
World Cinema - Dramatic
Winner
World Cinema - Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2014 Berlin International Film Festival 2014
Label Europa Cinemas
Winner
