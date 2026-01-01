Menu
Awards and nominations of Apichatpong Weerasethakul

Apichatpong Weerasethakul
Cannes Film Festival 2021 Cannes Film Festival 2021
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
 Golden Eye
Nominee
 Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2010 Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2004 Cannes Film Festival 2004
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002 Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2006 Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006 Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
