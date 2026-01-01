Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Apichatpong Weerasethakul
Awards
Awards and nominations of Apichatpong Weerasethakul
Apichatpong Weerasethakul
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Apichatpong Weerasethakul
Cannes Film Festival 2021
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Golden Eye
Nominee
Golden Eye
Nominee
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 2004
Jury Prize
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2007
C.I.C.A.E. Award
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2006
Golden Lion
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2006
Grand Prize
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree