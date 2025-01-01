Menu
Kinoafisha Persons Dan Fogelman Awards

Awards and nominations of Dan Fogelman

Dan Fogelman
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Drama Series
Nominee
