Karim Aïnouz
Awards
Awards and nominations of Karim Aïnouz
Karim Aïnouz
Cannes Film Festival 2019
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2024
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2023
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2011
Queer Palm
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Un Certain Regard Award
Nominee
Golden Camera
Nominee
Venice Film Festival 2009
Best Film
Nominee
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2006
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2018
Amnesty International Film Prize
Winner
Glashütte Original - Documentary Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Golden Berlin Bear
Nominee
