Matthijs van de Sande Bakhuyzen
Matthijs van de Sande Bakhuyzen
Date of Birth
16 October 1988
Age
37 years old
Zodiac sign
Libra
Occupation
Actor
Actor type
Thriller heroine, Dramatic actress, Action heroine
Filmography
6.9
Bonhoeffer
Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin
Drama
2024, USA
Watch trailer
Tickets
5.8
Boy 7
Boy 7
Action, Sci-Fi, Thriller
2015, Netherlands / Hungary / Belgium
5.7
App
App
Thriller
2013, Netherlands
Watch trailer
