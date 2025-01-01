Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Michel Franco
Awards
Awards and nominations of Michel Franco
Michel Franco
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Michel Franco
Cannes Film Festival 2017
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2015
Best Screenplay
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Un Certain Regard Award
Winner
Cannes Film Festival 2009
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Venice Film Festival 2020
Grand Jury Prize
Winner
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2023
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2021
Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2025
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree