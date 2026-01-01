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Kinoafisha
Persons
Rachid Bouchareb
Awards
Awards and nominations of Rachid Bouchareb
Rachid Bouchareb
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Rachid Bouchareb
Cannes Film Festival 2006
François Chalais Award
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1991
French Film
Winner
Perspectives du Cinéma Award
Winner
Cannes Film Festival 2010
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1998
Best First Film
Winner
Best First Film
Winner
Berlin International Film Festival 2009
Competition
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2014
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2004
Best Short film
Nominee
Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
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