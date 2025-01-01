Menu
Vadim Abdrashitov
Awards
Awards and nominations of Vadim Abdrashitov
Awards
Venice Film Festival 1987
The President of the Italian Senate's Gold Medal
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1985
Golden Lion
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1998
Full-Length Film
Winner
Berlin International Film Festival 1995
Outstanding Single Achievement
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1989
Competition
Winner
Alfred Bauer Award
Winner
Best Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2003
Full-Length Film
Nominee
