Valeria Bruni Tedeschi
Awards
Awards and nominations of Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi
About
Filmography
Awards
Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2004
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 1999
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2003
Golden St. George
Nominee
