Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Valeria Bruni Tedeschi Awards

Awards and nominations of Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi
Awards and nominations of Valeria Bruni Tedeschi
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard - Special Jury Prize
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Palme d'Or
Nominee
 Queer Palm
Nominee
Cannes Film Festival 2013 Cannes Film Festival 2013
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2004 Venice Film Festival 2004
Best Actress
Winner
Venice Film Festival 1999 Venice Film Festival 1999
Best Actress
Winner
Moscow International Film Festival 2003 Moscow International Film Festival 2003
Golden St. George
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more