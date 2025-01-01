Menu
Cary Joji Fukunaga Awards

Cary Joji Fukunaga
Awards and nominations of Cary Joji Fukunaga
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Nominee
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Venice Film Festival 2015 Venice Film Festival 2015
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Winner
Golden Lion
Nominee
 Green Drop Award
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2005 Sundance Film Festival 2005
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
