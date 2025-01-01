Menu
Cary Joji Fukunaga
Awards and nominations of Cary Joji Fukunaga
Cary Joji Fukunaga
Awards
Awards and nominations of Cary Joji Fukunaga
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Limited Series
Nominee
Outstanding Limited Series
Nominee
BAFTA Awards 2022
Outstanding British Film of the Year
Nominee
Venice Film Festival 2015
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Green Drop Award
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2005
Short Filmmaking Award - Honorable Mention
Winner
