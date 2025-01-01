Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Robert Guédiguian
Awards
Awards and nominations of Robert Guédiguian
Robert Guédiguian
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Robert Guédiguian
Cannes Film Festival 2011
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2002
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 2017
UNIMED Award
Winner
SIGNIS Award
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2019
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Nominee
Berlin International Film Festival 2008
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
Golden Berlin Bear
Nominee
