Persons
Persons
Oren Moverman
Awards
Awards and nominations of Oren Moverman
Oren Moverman
Awards and nominations of Oren Moverman
Academy Awards, USA 2010
Best Original Screenplay
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Television Movie
Winner
Outstanding Television Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Toronto International Film Festival 2014
Special Presentations
Winner
Berlin International Film Festival 2009
Best Script
Winner
Peace Film Award
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 2017
Best Film
Nominee
