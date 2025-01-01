Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Kinoafisha
Persons
Alice Winocour
Awards
Awards and nominations of Alice Winocour
Alice Winocour
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Alice Winocour
Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2012
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2019
Platform Prize - Honorable Mention
Winner
Platform Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2012
Discovery Award
Nominee
