Awards and nominations of Alice Winocour

Alice Winocour
Cannes Film Festival 2015 Cannes Film Festival 2015
Un Certain Regard Award
Nominee
Cannes Film Festival 2012 Cannes Film Festival 2012
Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2005 Cannes Film Festival 2005
Palme d'Or - Best Short Film
Nominee
Toronto International Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019
Platform Prize - Honorable Mention
Winner
Platform Prize
Nominee
Toronto International Film Festival 2012 Toronto International Film Festival 2012
Discovery Award
Nominee
