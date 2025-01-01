Menu
Vitaly Mansky
Vitaly Mansky
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Vitaly Mansky
St. Petersburg Message to Man Film Festival 2016
FIPRESCI
Winner
Tallinn Black Nights Film Festival 2015
Special Jury Prize
Winner
Best Director
Winner
Grand Prize
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2013
Prize of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Best Direction
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2011
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Encounters Award
Nominee
Berlinale Documentary Award
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2008
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 1999
Full-Length Film
Nominee
