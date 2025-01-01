Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Kelly Reichardt Awards

Awards and nominations of Kelly Reichardt

Kelly Reichardt
Awards and nominations of Kelly Reichardt
Cannes Film Festival 2022 Cannes Film Festival 2022
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008 Cannes Film Festival 2008
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2010 Venice Film Festival 2010
SIGNIS Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1994 Sundance Film Festival 1994
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2020 Berlin International Film Festival 2020
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more