Kelly Reichardt
Awards
Kelly Reichardt
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Kelly Reichardt
Cannes Film Festival 2022
Golden Coach
Winner
Golden Coach
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 2008
Un Certain Regard Award
Nominee
Venice Film Festival 2010
SIGNIS Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2013
Golden Lion
Nominee
Sundance Film Festival 1994
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2020
Best Film
Nominee
