David Gordon Green
Awards
Awards and nominations of David Gordon Green
Awards and nominations of David Gordon Green
Venice Film Festival 2013
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 2021
Graffetta d'Oro for Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2014
Golden Lion
Nominee
Razzie Awards 2024
Worst Director
Nominee
Sundance Film Festival 2003
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2007
Dramatic
Nominee
Berlin International Film Festival 2013
Best Director
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 2000
Discovery Award
Winner
Toronto International Film Festival 2018
Midnight Madness
Nominee
