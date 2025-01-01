Меню
Дэвид Гордон Грин
Награды
Награды и номинации Дэвида Гордона Грина
Награды и номинации Дэвида Гордона Грина
Венецианский кинофестиваль 2013
Christopher D. Smithers Foundation Special Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2021
Graffetta d'Oro for Best Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2024
Худший режиссер
Номинант
Сандэнс 2003
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2007
Драматургия
Номинант
Берлинале 2013
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2000
Премия "Открытие"
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2018
Полуночное безумие
Номинант
