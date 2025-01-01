Menu
Kinoafisha Persons Larry Charles Awards

Larry Charles
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Comedy Series
Winner
Winner
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994 Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
Nominee
Toronto International Film Festival 2023 Toronto International Film Festival 2023
Midnight Madness
Winner
