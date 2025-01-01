Menu
Awards
Awards and nominations of Larry Charles
Larry Charles
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Larry Charles
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Individual Achievement in Writing in a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1994
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Toronto International Film Festival 2023
Midnight Madness
Winner
