Mihail Segal
Awards and nominations of Mihail Segal
Awards
Sochi Open Russian Film Festival 2020
Special Diploma of the Jury
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2012
Best Screenplay
Winner
Diploma of the Guild of Russian Film Scholars and Film Critics
Winner
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2011
Kinotavr. Short Film
Winner
Sochi Open Russian Film Festival 2018
Full-Length Film
Nominee
Sochi Open Russian Film Festival 2014
Grand Prize of the Festival
Nominee
