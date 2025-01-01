Menu
Kinoafisha Persons Giuseppe Tornatore Awards

Giuseppe Tornatore
Cannes Film Festival 1990 Cannes Film Festival 1990
Prize of the Ecumenical Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1989 Cannes Film Festival 1989
Grand Prize of the Jury
Winner
Palme d'Or
Nominee
Cannes Film Festival 1994 Cannes Film Festival 1994
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1991 BAFTA Awards 1991
Best Film Not in the English Language
Winner
Best Screenplay (Original)
Winner
Best Direction
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
 Best Film Not in the English Language
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Best Director
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1995 Venice Film Festival 1995
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 2007 Moscow International Film Festival 2007
Best Director
Winner
Audience Award
Winner
Best Director
Winner
Golden St. George
Nominee
Berlin International Film Festival 2001 Berlin International Film Festival 2001
Golden Berlin Bear
Nominee
Toronto International Film Festival 1999 Toronto International Film Festival 1999
Masters
Nominee
